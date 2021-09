Swim to Fight Cancer moet mogelijk naar Vught: onzekerheid over waterkwaliteit

,,Het water in de Dommel en de Dieze is geen officieel zwemwater. Daarom monitoren de Waterschappen de waterkwaliteit voor Swim to Fight Cancer nauwkeurig. Gezien het wisselvallige weer is zojuist besloten dat we na de meting van zaterdagochtend 11 september besluiten waar Swim to Fight Cancer wordt gehouden.’’ Dat meldt de organisatie.