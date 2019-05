Swiss Sense geeft strijd tegen KFC in Den Bosch op: hoger beroep ingetrokken

Door Bart Gotink

Wat de reden is dat de beddenzaak stopt met de strijd tegen het kippenrestaurant, is niet bekend. De winkel op de Bossche meubelboulevard wilde of kon afgelopen dagen niet reageren op mails en telefoontjes.

Hoger beroep ingetrokken

Tot nu toe trok Swiss Sense juist alles uit de kast om KFC te weren als nieuwe buurman op de Tinnegieterstraat. Zo stelde Swiss Sense in het hoger beroep voor de bestuursrechter - dat op 18 december werd behandeld - dat in het pand van KFC nooit een horecazaak had mogen komen. Er zat namelijk nog een retailbestemming op het pand, dat voorheen door Carglass werd gebruikt. Swiss Sense wacht een uitspraak in deze zaak dus niet meer af en trekt dit hoger beroep in.

Volledig scherm KFC is open in Den Bosch © Bart Gotink/BD

In mei 2018 kreeg Swiss Sense, die toen nog samen met Auping optrok, al ongelijk bij de gemeentelijke bezwarencommissie. De twee winkels stelden toen dat het zicht op de winkels afneemt, als gasten eerst langs een fastfoodzaak met drive-through moeten rijden, met onder meer vlaggen, menuborden, bestelpalen en een hoogtebeperker. Daarnaast zou het restaurant - bekend van emmers vol kip - niet passen bij het aanzien van de woonboulevard.

Vlaggenmasten, menuborden, bestelpaal en hoogtebeperker

De commissie concludeerde echter dat er wel degelijk een behoefte bestaat aan fastfoodhoreca op de boulevard, en dat dit niet leidt tot extra leegstand. De vlaggenmasten, menuborden, bestelpaal en hoogtebeperker zijn volgens de commissie ‘zodanig prorportioneel’ dat ‘niet gesproken kan worden van een onevenredige afbreuk aan de zichtbaarheid of attentiewaarde van de winkel’.

Daarop stapte Swiss Sense naar de rechter, waar de beddenzaak ook in het ongelijk gesteld werd. Direct daarna ging Swiss Sense in hoger beroep. Toen KFC begin december de deuren opende, werd enkele dagen later ook nog een kort geding aangespannen tegen de verhuurder van het pand. De drukte en chaos die de opening van voor de drive-through meebracht, kostte buurman Swiss Sense namelijk omzet. Dus moet de drive-through per direct weer weg. Ook hier werd Swiss Sense in het ongelijk gesteld: de rechter zag geen spoedeisend belang en Swiss Sense kon niet aantonen dat er minder bezoekers in de beddenzaak komen.

Op dezelfde dag diende het hoger beroep, waar dus nooit een uitspraak van komt.