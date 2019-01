Syrische vluchteling Omar Sbeini maakt droom waar met eigen cateringbedrijf én kookstudio in Vught

Column Misschien moeten we toch andermans zooi oprapen, ter ere aan suppers en #zwerfies

9:27 Do 3 dec. Dagelijks raapt Stefan Edwards nog altijd zwerfafval op. Half 2017 stond daarover een stuk in de krant. Wie dacht dat Edwards deze missie maar één jaartje vol zou houden, heeft het mis. Nog altijd raapt hij elke dag een blikje, flesje of een ander stukje zooi op en zet dat op Instagram, onder #zwerfie. Twee van de 365 zwerfies in 2019 staan alweer op de fotosite. Vuurwerkresten, uiteraard.