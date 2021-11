Taakstraffen voor gewelddadige burenruzie op Orthen: ‘Ik schiet jou dood’

,,Gezien het geweld is het een wonder dat de slachtoffers er nog goed vanaf zijn gekomen. De kleine kinderen die erbij waren, moeten ontzettend bang zijn geweest.’’ Dat zei de officier van justitie twee weken geleden tijdens een rechtszaak ove de escalatie van een jarenlang conflict tussen buren in het Bossche Orthen.

Grof geweld gebruikt

Martiena van E. (50), haar neef Frankie van E. (23) en Jordy van de C. (27) stonden terecht voor hun aandeel daarin. Van E. is veroordeeld tot 60 uur taakstraf waarvan 20 uur voorwaardelijk. Ook moet zij zo'n 3.000 euro schadevergoeding betalen voor het met een riek vernielen van een deur. De rechtbank is het eens met het Openbaar Ministerie dat Van E. niet verantwoordelijk is voor het verwonden van een man die zich bevond in het huis waarvan de deur werd vernield.

Tijdens de rechtszaak zei Frankie van E. toe dat hij een stofzuiger had terug gegooid nadat die tegen hem aan was gegooid. Volgens de rechtbank heeft de Bosschenaar ‘grof geweld’ gebruikt waarvan twee mannen het slachtoffer werden. Hij is veroordeeld tot 150 uur taakstraf en betaling van 750 euro immateriële schadevergoeding voor een van de slachtoffers.

IJzeren pijp

Jordy van de C. zei na zijn aanhouding dat hij een van de mannen een klap had gegeven en dat hij daarna zelf door deze man werd geslagen. Volgens de rechtbank heeft Van de C. een ‘significante bijdrage geleverd aan de openlijke geweldpleging’. Hij zou een van de slachtoffers hebben geprikt met een riek. Ook zou hij het andere slachtoffer hebben geslagen met een ijzeren pijp. Verder is volgens de rechtbank bewezen dat de Bosschenaar de mannen heeft bedreigd met de woorden: ,,Godverdomme, ik schiet jou dood, ik schiet jou dood.’’

Volgens de rechtbank zijn er geen bewijzen waaruit blijkt dat Van de C. met het geweld letsel heeft veroorzaakt. Toch is er volgens de rechtbank voldoende reden om hem te straffen met 150 uur taakstraf en twee weken celstraf waarvan 11 dagen voorwaardelijk. Net als Van E. moet hij 750 euro immateriële schadevergoeding betalen.