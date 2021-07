Taalachterstand? Buitenlandse jongeren kunnen Nederlands bij laten spijkeren en sporten

Gratis festival in Den Bosch met optredens van Pip Blom, Jeroen Kant en Wulf: ‘Meest perfecte tent in coronatijd’

15 juli DEN BOSCH - Dankzij subsidies is er volgende week een gratis festival in het openluchttheater op de Bossche Pettelaarse Schans, waar de afgelopen weken moest worden betaald voor optredens tijdens het Zomertheater. ,,Het is de meest perfecte tent in coronatijd.’’