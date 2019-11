Tachtig dino’s op ware grootte in de Brabanthallen: en sommige beesten maken geluid

DEN BOSCH - Zo’n tachtig levensgrote, bewegende en soms brullende dinosaurussen zijn vanaf 21 december tot en met 5 januari te zien in de Brabanthallen. World of Dino’s is volgens organisator Hillenaar Events de grootse dinoshow van Europa. De wereldprimeur in de Jaarbeurs lokte binnen twee maanden ruim 50.000 bezoekers.

Om de bezoekers extra houvast te geven, staan de dino’s waaronder een Brachiosaurus, Triceratops en Velociraptor gerangschikt naar de periode waarin ze leefden en het continent waar ze ‘woonden’. Behalve het bekijken van de beesten met afmetingen die variëren van 2 tot 12 meter is het ook mogelijk om een ritje te maken op een dinosaurus. Verder is er een bioscoop waar films zijn te zien met dinosaurussen in de hoofdrol.

Erg spannend

Volgens de organisator is de expositie behalve voor ouderen geschikt voor kinderen vanaf met vanaf 3 jaar (‘De hal is donker en voorzien van omgevingsgeluiden, wat natuurlijk erg spannend kan zijn’).

Hoe is de collectie tot stand gekomen? ,,We hebben beesten aangekocht en steeds verder uitgebreid. In China is een fabriek die deze levensechte bewegende dino’s op maat bouwt en levert’’, aldus Leegwater.

Behalve de amusante kant van de expositie is er ook gedacht aan de educatieve achtergrond. Volgens Leegwater is daarvoor contact geweest met Anne Schulp, senior onderzoeker Paleontologie van het Naturalis Biodiversity Center. Schulp is ook honorair conservator paleontologie van Teylers Museum in Haarlem.

Spelen

Volgens Leegwater spreken dinosaurussen ‘bij kinderen mateloos tot de verbeelding’. ,,World of Dinos wordt dan ook massaal door gezinnen met kinderen bezocht. Het karakter van de expo draagt daar ook aan bij. Alles beweegt, is levensecht en aan het einde is er een grote kidszone waar kinderen kunnen spelen.’’