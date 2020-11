Taghi blijft voorlopig in EBI Vught; vluchtgevaar is té groot

Taghi (42) is hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Hij wordt verdacht van van onder meer een reeks opdrachten voor huurmoorden. Sinds zijn arrestatie in Dubai in december zit hij in de Vughtse EBI. Naast het vluchtgevaar vreest het OM dat Taghi nieuwe moordopdrachten verstrekt als hij in contact kan komen met medegedetineerden of de buitenwereld.