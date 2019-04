Talent krijgt volop de kans op Festival Cement in Den Bosch

video Wall of Fame bij HC Den Bosch moet dit jaar nog Hall of Fame worden

31 maart DEN BOSCH - “Onze tegenstanders staan, als ze onze nieuwe ‘Wall of Fame’ zien, eigenlijk al met 1 - 0 achter. Denken: ‘wow, wat is er bij Hockeyclub Den Bosch veel gebeurd in het verleden”, aldus voorzitter Rob Almering in zijn toespraak. “Al het zilverwerk en die vaantjes voor al die kampioenschappen in onze hal gerealiseerd door 180 spelers en speelsters met hun begeleiders hebben vandaag evenzoveel gezichten gekregen. Jullie hebben deze historie met z’n allen mogelijk gemaakt.”