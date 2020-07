Talkshow Theaterfestival Boulevard wordt podcast Walkshow, geen TLKSHW maar WLKSHW

Van der Zande wandelt tijdens een achtdelige serie met gasten die al jaren een zeer goede bekende van Theaterfestival Boulevard zijn. Iedere twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering online waarin hij met een andere gast wandelt.



In de eerste podcast-aflevering wandelt Van der Zande met Frits, die al vele jaren de festivalbezoekers de weg bij de bussen wijst. In de tweede aflevering is Dries Verhoeven te beluisteren. Verhoeven is dit haar met zijn voorstelling te zien tijdens de Bossche zomer. Cabaretière Kirsten van Teijn blikt terug op haar jaren bij Boulevard.