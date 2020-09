Tandartspraktijk als een bedrijf

Drie vestigingen en ruim 80 medewerkers telt de praktijk van Tristan Staas en zijn vrouw Mieke Bergmans. ,,Dit hebben we niet bedacht, het is zo gegaan.”

Staas is wat hij zelf noemt 24/7 tandarts. Dag en nacht bezig met zijn vak dat hij sinds 1988 officieel mag uitvoeren. Zijn vrouw Mieke studeerde een jaar later af. En samen begonnen ze rond 1990 in de praktijk van Tristans vader. Terwijl hij liever dierenarts was geworden ('Maar daar werd ik uitgeloot, en bij tandheelkunde niet').

Niet bedacht, zo gegaan

Toen in Nederland implantologie in zwang kwam, specialiseerde Staas zich daarin. ,,En dat betekende studeren. Daardoor kwamen uren vrij waarvoor we een andere tandarts hebben aangenomen. Dat gebeurde later nog eens. Zo kwamen er meer collega's bij. En die hebben vaak zelf een specialisme. Voor je het weet krijg je zo op een heel natuurlijke manier veel kennis in huis. Dit hebben we niet bedacht, het is zo gegaan.”

Regelgeving

Intussen werken er alleen al meer dan 20 tandartsen in de praktijk onder eigen verantwoordelijkheid en zijn bijna zestig mensen in dienst als ondersteuning. De praktijk is een bedrijf geworden met een miljoenenomzet. ,,En wij worden geconfronteerd met alle regelgeving die daarbij hoort, iets waar we als tandarts niet voor zijn opgeleid.”

Tussen 18.000 en 19.000 patiënten

De algemene tandartspraktijk telt tussen 18.000 en 19.000 patiënten. Rond 100 tandartsen in de regio verwijzen hun patiënten daarnaast naar de specialisten van Staas & Bergmans. De basis lag in de Chopinstraat, acht jaar geleden kwam aan de Graafseweg een tweede praktijkruimte. Intussen is de Chopinstraat ingeruild voor een ultramoderne praktijkruimte aan de Schubertsingel. Op 1 januari opent in de Groote Wielen de derde vestiging.

Tongriemproblematiek

,,Dit wordt een verwijspraktijk", zegt Staas. ,,We doen intussen ook veel specialistische kindertandheelkunde. We merken dat dit aan de Schubertsingel, waar de praktijk heel transparant en open is ingericht, niet optimaal werkt. In de Groote Wielen worden straks ook baby's met tongriemproblematiek behandeld. Omdat hierdoor vaak problemen bestaan met borstvoeding, hebben we voor advisering ook lactatiedeskundigen in dienst genomen. En zo groei je ook weer automatisch.”

Aan de Schubertsingel zijn ook de zelfstandige orthodontistenpraktijk Ortho Den Bosch en Van Liempd Tandtechniek gevestigd.

Technische vooruitgang

Mieke Bergmans en Tristan Staas zijn druk met het runnen van het bedrijf, maar werken bewust nog enkele dagen aan de behandelstoel. Staas is daarnaast regelmatige spreker op congressen. Hij is zeer geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen in de tandheelkunde. ,,De groei van de praktijk is ook een gevolg is van de grote technische vooruitgang in de tandheelkunde van de laatste jaren, met name op het digitale vlak. Neem alleen de 3D-techniek. We hebben speciale apparatuur om heel nauwkeurige driedimensionale opnames te maken van gebitten en kaken. Daarmee kunnen we een implantaat zeer nauwkeurig tekenen en een model in 3D uitprinten. Dat model kunnen we bij patiënt passen en als alles het klopt wordt het pas gemaakt in een tandtechnisch laboratorium.” Op die manier hoeft de patiënt slechts enkele keren in de stoel te zitten.

Kenniscentrum

De praktijk aan de Schubertsingel is ook zo ingericht dat collega's altijd op een extra scherm in de gang kunnen meekijken met de behandeling, in overleg met de patiënt. En zo elkaar kunnen adviseren. ,,We zijn een kenniscentrum. en we willen een one-stop-shop zijn: als één team om een patiënt heen kunnen gaan staan. Dat is makkelijk voor de patiënt en je daagt elkaar zo op een positieve manier uit om van elkaar te leren.”

Barbara Dona kiest bewust voor een solopraktijk Volledig scherm Barbara Dona kiest bewust voor een solopraktijk. © Paul Roovers Niet iedereen wil zó groot worden als Staas & Bergmans. Barbara Dona (48) bijvoorbeeld is inmiddels 23 jaar tandarts en heeft bewust een solopraktijk in Boschveld. Haar toenmalige man nam de praktijk in 1996 over. Barbara Dona studeerde een jaar later af en stapte er toen ook in. De praktijk telde aanvankelijk twee stoelen. Sinds 2009 runt ze de praktijk alleen. Er is een tandartsassistente en op de bovenverdieping zetelt een mondhygiëniste met haar praktijk. De keuze voor een solopraktijk is bewust. ,,Ik zou niet anders willen”, zegt tandarts Dona. ,,Er is me regelmatig gevraagd of ik er niet een collega bij wilde. Nee. Ik heb onlangs juist de tweede behandelkamer in het pand omgebouwd tot wachtkamer. Met een tweede tandarts zit je ineens met vragen als: moet het een maatschap worden, of een ZZP’er? Moet je je ineens druk maken over omzet? Rond het vak hangt toch al de zweem van veel geld verdienen. Maar mensen vergeten snel dat de kosten voor een praktijk ook hoog zijn.” Haar praktijk in Den Bosch telt gemiddeld 2500 patiënten. ,,Groot voordeel van een solopraktijk is dat je je patiënten écht kent. Je bouwt in veel gevallen een langjarige relatie op. Ik heb patiënten die van heinde en verre komen. Die ver buiten de stad wonen, tot aan Zwolle toe. Maar die nog elk jaar hier in de praktijk komen, ze willen toch terug naar Barbara. Je hebt echt een band.” ,,Zeker in zo’n volkswijk als Boschveld heb je als zorgverlener ook een sociale rol. Je hoort vaak hele verhalen van families. Het is een heel leuke wijk om in te werken, zeer gemêleerd. Ik wil ook iemand kunnen behandelen die toevallig een keer geen geld heeft voor de tandarts. Ik ben vooral een sociale tandarts.” Barbara Dona heeft geen directe collega’s waarmee ze kan overleggen. ,,Ik kan zelf een heleboel hoor. En wordt het te specialistisch dan zijn er de grotere doorverwijspraktijken. Voor mijn gevoel maakt het voor de patiënt niet zo veel uit. Collega’s zie ik bovendien geregeld. Als solo-tandartsen in Den Bosch zien we elkaar eens in de zoveel tijd.”