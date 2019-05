‘Tante Ee’ had oog voor gevangenen in Kamp Vught én hun achterblijvers

Bosch Belang wil oplossing voor jongeren­werk Hambaken

9:41 DEN BOSCH - De fractie van Bosch Belang in de Bossche gemeenteraad wil dat het college mét Young Connect gaat kijken voor een oplossing voor de huisvestingsproblemen. Het jongerenwerk in de Hambaken moet in december, na een jaartje, de voormalige Gabriëlschool aan de Klokkenlaan verlaten, maar zou niet weten waar het in de toekomst terecht kan. ,,We moeten een plaats zien te vinden in het hart van de wijk’’, liet oprichter Youssef Noudri eerder deze week in het Brabants Dagblad weten.