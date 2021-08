Te koop: huurwoningen van Zayaz, goed voor zo’n twee miljoen per jaar

Een greep uit de advertenties van woningcorporatie Zayaz in Den Bosch, verkocht via Het Waare Huis Makelaars in Rosmalen. Doorgaans zijn er maanden dat er nog geen drie of vier woningen worden aangeboden, deze weken zijn het er plots veel meer. Toeval, zegt een woordvoerder van de corporatie. ,,Want dat is afhankelijk wanneer mensen hun woningen opzeggen.’’ Maar hoe zit het ook al weer, wat zijn de spelregels in tijden dat de woningnood groot is?