Te veel bussen op Bossche Oranjeboulevard? Den Bosch moet nieuwe beslissing nemen, maar praat al over verhuizing

necrologie Kastelein en cultuurbe­wa­ker Dré Zijlmans (70) overleden: strijdbaar, slim, scherp en ‘zeker niet bang’

DEN BOSCH - Kastelein van De Unie in Den Bosch en Het Zonneke in Hintham. Een van de grote mensen achter de opera La Madeira. En bovenal een van de motoren achter de verhuizing van Podium Azijnfabriek. Dré Zijlmans is op 70-jarige leeftijd in Den Bosch overleden.

3 januari