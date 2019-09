Team Reinier van Arkel en Loopgroep Rosmalen renden 555 kilometer voor goed doel

‘Gewoon’ meedoen

Maatschappelijk meedoen, bijvoorbeeld in de vorm van werk of een zinvolle vorm van dagbesteding, maar ook het hebben van een sociaal netwerk is volgens het Team Reinier van Arkel nog lang niet altijd ‘gewoon’ voor mensen met een psychische aandoening. ,,Terwijl dit van grote invloed is op het herstel en welbevinden: wie meedoet is gelukkiger en meer tevreden over het leven. En als je mee kan doen dan betekent dat een belangrijke ondersteuning voor eigenwaarde, structuur en routine in het dagelijks leven", aldus een woordvoerster.