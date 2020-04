Tegenstanders bomenkap Boschveld willen tempo in woningbouw en trekken bezwaar in

Meer schoolver­zuim, ziet de gemeente Den Bosch, maar de scholen hebben het ook beter in beeld

14 april DEN BOSCH - Voor het eerst in jaren ziet de gemeente Den Bosch het schoolverzuim toenemen. En best flink ook. Maar, zegt ze erbij, het is goed verklaarbaar: scholen die meer energie steken in de aanpak van (ziekte)verzuim en het eerder signaleren rapporteren ook meer meldingen.