Tegenstanders N65-plan doen beroep op nieuwe coalitie: ‘Kies alsnog voor een tunnel’

update + video In één nacht 23 inbraken in parkeerga­ra­ge Vught: ‘Ik had net een nieuwe auto’

12 december VUGHT - In liefst 23 auto’s werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken in het centrum van Vught. Dat gebeurde in de parkeergarage Het Vughtse Hart aan de Secretaris van Rooijstraat. ,,Wat een ravage", reageert een van de gedupeerden, Nico Schapendonk (70).