Teller crowdfunding geplunderde Primera staat op 70.000 euro

Maandagavond werd tijdens de rellen in Den Bosch de winkel aan de Visstraat volledig vernield. In de drie minuten dat de grote groep relschoppers binnen stond, werd niet alleen veel gesloopt, maar ook geprobeerd om brand te stichten en werden spullen gestolen. Het zorgde voor een golf aan verontwaardiging.

Of het bedrag van de crowdfunding voldoende is, moet nog blijken. ,,Natuurlijk zijn we verzekerd, maar dat zal niet alles dekken. Maar het is ongelooflijk dat heel Nederland met ons meeleeft. Ook het telefoongesprek met Mark Rutte was heel prettig. Ik heb wel twintig minuten met hem gesproken. Het is fijn als iemand je moed inpraat en je een hart onder de riem steekt.”