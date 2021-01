Teller crowdfunding geplunderde Primera staat op 84.000 euro

Of het bedrag van de crowdfunding voldoende is, moet nog blijken. ,,Natuurlijk zijn we verzekerd, maar dat zal niet alles dekken. De vloer is namelijk zo beschadigd dat die eruit moet. Het wordt een enorme operatie. Maar het is ongelooflijk dat heel Nederland met ons meeleeft. Ook het telefoongesprek met Mark Rutte was heel prettig. Ik heb wel twintig minuten met hem gesproken. Het is fijn als iemand je moed inpraat en je een hart onder de riem steekt.”