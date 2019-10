Tentoonstelling over ‘laatste oorlogsmaanden in Vught’ is in trek

Muziekthea­ter over oorlog en bevrijding Den Bosch 6 keer in Theater aan de Parade

DEN BOSCH - De Meierij Theaterproducties beleeft woensdagavond in Theater aan de Parade de première van haar productie 'Tussen hoop en stenen' over de bezetting van Den Bosch, de slag om de stad en de bevrijding in oktober 1944.