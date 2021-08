Terras aan de Waterkant in Den Bosch: ‘Het is wachten op het lekkere weer’

ZOMERSERIEDEN BOSCH - Het terras is deze zomer belangrijker dan ooit voor de horeca. Veel cafés en restaurants hebben er meters bij gekregen. Soms moeten ze daarvoor de weg oversteken, of ogen in hun rug hebben. Een uitdaging is het sowieso. De komende zes weken laten we obers en serveersters aan het woord die eindelijk weer mogen werken, ook al is dat soms best wennen.

Vorig jaar hadden ze al een Rooftopbar op parkeergarage Wolvenhoek. Dit jaar zitten ze op een prachtige locatie bij de Citadel: de eigenaren, bedrijfsleiders en personeel van P79, Dit en de Spijsbereiders. ,,Ontstaan vanwege het feit dat we dicht moesten,” vertelt bedrijfsleider bij P79, Quintus Te Duits (23).

Glazenophaler en souschef

Hij heeft een achtergrond in de keuken, waar hij op 17-jarige leeftijd begon. Werkte zich op tot souschef bij Le Méridien, maar hij werkte in die tijd ook als glazenophaler bij P79. ,,Toen ik souschef werd, moest ik toch een beetje bij gaan leren. Ik ging terug naar een leerlingensalaris. Om wat meer geld te verdienen, werkte ik er twee nachten bij.” Toen zijn chef naar Breda vertrok, ging Te Duits ook verder kijken. ,,Ik ging praten bij P79. Ik dacht: wat heb ik te verliezen? Ik kan altijd nog terug de keuken in.”

Quote Ik mis het koken wel, maar het is ook leuk om meer contact met je gasten te hebben Quintus Te Duits, bedrijfsleider

Van souschef naar bedrijfsleider was maar een kleine stap, vindt hij. ,,Als de chefkok er niet was, stuurde ik de mensen aan. Dus dat ben ik wel gewend.” En ook de stap van een mousse van pata negra en rode biet en truffelaardappelen met ganzenlever naar frietje nacho, is geen punt. “Ik mis het koken wel, maar nu heb ik meer contact met de gasten. Dat is ook leuk.”

Volledig scherm Het terras aan de ‘Waterkant’ naast de Citadel in Den Bosch. © Wesley Maas Fotografie

Drie maanden zitten ze nu aan het water, bij de Citadel, met de toepasselijke naam De Waterkant. ,,Een pop-up terras met een fantastisch uitzicht”, zegt Te Duits. ,,Een uniek stukje Den Bosch, want je krijgt alles mee.” Er is plek voor 250 man en elk weekend is het volle bak. Tenzij het echt slecht weer is. Dan zijn we ook dicht.”

‘Stilstand is achteruitgang’

Er is nieuw personeel, maar ook een deel van het oude team werkt er. ,,Ja, we moeten mensen opleiden, maar zelf blijf ik ook leren. Stilstand is achteruitgang. De dag dat je denkt dat je uitgeleerd bent, is het klaar. Vandaag nog: een scheutje soda, maakt dat de waas van een glas afgaat. We blijven leren, ook van elkaar.”

Goede nachtrust

Mark van Wijgerden (28) is een vast personeelslid. Hij stond achter de bar bij P79, werkte tot een uur of 6 in de ochtend. Nu gaat z’n wekker elke morgen. ,,Een goede nachtrust is ook wel eens lekker,” vertelt hij, ,,Maar het was wel even schakelen.” Net als bij P79, staat hij achter de bar.

Quote Mensen scannen de QR-code aan tafel om te bestellen, dat scheelt personeel Mark van Wijgerden , werknemer De Waterkant

“Er is wel minder contact met de gasten, omdat we met een QR-code werken. Mensen scannen de code aan tafel, bestellen en bij mij komt het bonnetje eruit. Het scheelt in de hoeveelheid personeel die je moet inzetten als ze de bestellingen niet op hoeven nemen.”

En zo komen ze de zomer door. Al is de zon deze weken vaak ver te zoeken. ,,Met het hoogwater moesten we de terrassen aan de waterkant omhoog schuiven. Het is wachten op het lekkere weer. Dan zitten we in een mum van tijd vol.”