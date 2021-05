Terras Cé bij Dieske helemaal klaar voor de start: ‘Een van de mooiste plekken van Den Bosch’

,,Dit is een van de mooiste plekken van Den Bosch", zegt Rademaker, directeur van Golden Tulip Hotel Central. Daar is deze maandag weinig aan gelogen bij het Herman Moerkerkplein, maar dat is weleens anders geweest. De plek waar nu een terras is, was ruim een week geleden nog een troosteloze lege vlakte. ,,Woensdag kregen we de vergunning en we hebben het heel snel opgebouwd. We zijn nog niet helemaal klaar, maar dat komt snel voor elkaar", aldus Rademakers.