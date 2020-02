Terras uur eerder sluiten is ‘niet meer van deze tijd’, Den Bosch wacht op visie

DEN BOSCH - Oud denken over het terrassenbeleid in Den Bosch. Volgens Joep Gersjes van Lokaal Gestemd wordt er nog steeds gesproken over de oude en de nieuwe stad, ‘maar het centrum wordt groter’. ,,Het is niet meer van deze tijd dat terrassen van cafés buiten het centrum om 23.00 uur leeg moeten zijn, terwijl de zaak zelf tot middernacht open mag zijn.’’

Gersjes, die donderdagavond tijdens de commissie Bestuur ook namens de fractie van Bosch Belang sprak, haalde café-restaurant Buurt aan de Koningsweg aan ,,Zeker bij een mooie zomeravond kan het toch niet zo zijn dat de gasten een uur eerder dan de sluitingstijd van de zaak van het terras moeten vertrekken. Laat ze dan om elf uur het laatste rondje bestellen en zorgen dat het terras om twaalf uur leeg is.’’

Nieuwe regels carnaval

In de nieuwe regels voor de horeca is onder meer vastgelegd dat een nachtzaak voortaan om 15.00 uur open kan (twee uur eerder dan nu), horeca tijdens Eerste Paasdag, kerstavond en de zaterdag van carnaval voortaan tot 03.00 uur open mogen blijven (één uur langer) en dat de openingstijden van een terras voor horecazaken in een woonbuurt beperkt kunnen worden.

Een aantal raadsleden vond het jammer dat nu de regels vastgelegd gaan worden en pas later de definitieve horecavisie. ,,Wij hadden liever eerst de grote lijnen in de visie vastgesteld en daarna de regels daar op aangepast’’, aldus Judith Hendrickx van De Bossche Groenen. Adriana Hernandez (50PLUS): ,,Eerst de visie en niet stukje bij stukje werken.’’

Ongewenst gedrag

Er was ook tevredenheid over de volgorde. ,,Wij zijn blij met de verruiming van de openingstijden. De sluitingstijden van de terrassen kan wachten. We moeten nu niet de regels aanpassen omdat het om één enkel café gaat’’, reageerde René van den Kerkhof van D66. ,,De burgemeester kan hiermee ongewenst gedrag tegengaan. Als we de horecavisie vastleggen kunnen we naar de mogelijkheden voor de terrassen kijken’’, stelde Ralph Geers (VVD).

Wellicht dat de horecavisie die de gemeente waarschijnlijk volgende week gaat presenteren uitkomst biedt. Want donderdagavond stonden de wijzigingen in de horecaverordening op het programma, zeg maar de spelregels waar de horeca zich aan moet houden en de mogelijkheden die burgemeester Jack Mikkers heeft om bij overtredingen van deze regels op te kunnen treden.

Nieuwe regels maken