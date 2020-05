Terrassen mogen open en zó wil de horeca in Den Bosch het aanpakken

De naam Van Gogh is weer te lezen op graf van de oom van Vincent in Helvoirt

13:48 HELVOIRT - De restauratie van het graf van de oom van Vincent van Gogh in Helvoirt is bijna klaar. De scheuren zijn opgevuld, de obelisk is brandschoon, de wanden van het voetstuk lopen kaarsrecht. En bovenal: de naam ‘Van Gogh’ is weer goed te lezen.