Terrassen open na elf weken; voor Bossche horeca voelt het als bevrijdingsdag

,,10, 9, 8…” Alsof het om een lancering ging, zo werd er rond de middaguur van afgeteld in de binnenstad van de Brabantse hoofdstad, na elf weken sluiting vanwege de coronamaatregelen. De horeca-ondernemers en de terrasfans konden het niet beter treffen. Waar Jazz in Duketown nog wel eens last heeft van een flinke bui regen, was het op deze ‘bevrijdingsdag’ voor de horeca perfect weer om een paar biertjes te pakken of om buiten te lunchen. En ook nog eens met aanmoediging vanuit de lucht. ‘Horecatoppers succes!’ wapperde het achter een reclamevliegtuigje dat boven de binnenstad cirkelde.

Dranghekken

Als je niet beter zou weten, zou je denken dat het zo zou horen. De terrassen van de cafés op de Markt hadden vier meter extra. En dat misstond helemaal niet. De dranghekken daaromheen, dat was nog even wennen. Maar op de Markt waren ze nog gelukkig ‘versierd’ met groene doeken. Met daarop witte pijlen om de bezoekers overduidelijk te maken waar ze naar hun tafeltje kunnen waar ze zo lang naar hebben uitgekeken. Een ballonnenboog maakte de feestelijke entree helemaal af.

tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De ballonnenboog bij de toegang naar het terras van In de kleine werelt. © Marc Bolsius

Het enthousiasme waarmee de terrasgasten werden ontvangen, was op veel terrassen aandoenlijk. Als de mensen die in de horeca werken van die gastvrijheid ook maar een beetje vast kunnen houden, dan gaan cafés en restaurants nog gouden tijden tegemoet. Mag ook wel na elf weken drooglegging, want voor veel ondernemers was het kantje boord. En voor een aantal liep het niet goed af.

Etalagepoppen met mondkapjes

De coronamaatregelen druipen eraf in de binnenstad van Den Bosch. Bij Banketbakkerij Jan de Groot staat met stickers een slinger aangegeven om de smachtenden aan te geven hoe ze in de rij kunnen staan. En bij Wolford in de Kolperstraat hebben zelfs de etalagepoppen een mondkapje.

Bij de terrassen is het niet dringen geblazen. ,,De mensen hoeven niet lang te wachten”, vertelde de ‘portier’ van het terras van Het Warenhuis, ,,en niemand doet vervelend als het wel heel even moet.” Voor het terras van In de Kleine Werelt, met die mooie ballonnenboog, gold hetzelfde. ,,We hadden zojuist heel even een klein rijtje.”

Binnen of buiten

Gemeenteraadslid Joep Gersjes loste op deze pinksterdag een belofte in door - binnen - bij Central te lunchen. ,,Daar heb ik in april voor gereserveerd, als eerste. En nu was ik er weer als eerste.” Volgens Gersjes is het een heel verschil voor mensen om bij een café of restaurant naar binnen te gaan, in een afgesloten ruimte, of om buiten op het terras te zitten. Karin Rademaker van Central reageert dat ze heeft geïnvesteerd in de luchtbehandeling. ,,Zodat die alleen maar frisse buitenlucht aanvoert.”

Geen pijlen in de Korte Putstraat

In de Korte Putstraat was het om half twee in de middag al behoorlijk druk. Anders dan in andere straten in de binnenstad was het hier niet met pijlen aangegeven dat het om een eenrichtingsstraat ging. Dus wie vanuit de Kerkstraat de smalle straat met aan beide zijden terrassen inliep, kwam pas aan het eind twee vriendelijke meiden tegen die uitlegden hoe het eigenlijk zou moeten.

tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Voor een plekje op het terras op de Parade moesten gasten eerst een briefje halen. Bij vertrek kregen ze een klavertje vier. © Marc Bolsius

Op de Parade was zo’n 30 procent gereserveerd voor terrassen van van de aangrenzende cafés. Wie daar wilde gaan zitten, moest eerst bij het desbetreffende café een briefje gaan halen. ,,Het is voor ons en de gasten even wennen”, aldus Bernard Kuenen van Silva Ducis én voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland afdeling ‘s-Hertogenbosch. ,,Maar wél fijn.”

Hoe het op het plein naast de kathedraal zou verlopen was voor Kuenen ‘vol spanning en emotie’. Wat hij vooral vurig hoopt is dat iedereen zich aan de regels houdt. ,,Want als we een terugval krijgen, dan zijn we nog veel verder van huis.” Het grote terras op de Parade is in ieder geval een opsteker voor de stad. Een voorbijganger noemde wat hij zag op de Parade ‘iets waar mensen op vakantie een moord voor zouden doen’.

Rustige en gezellige start