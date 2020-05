Terre des Hommes Den Bosch is weer compleet om het verhaal te ‘vertellen’

Medio maart zou de officiële opening van de boekwinkel plaatsvinden, met onder meer wethouder Jan Hoskam en Lucy Woesthoff, een van de ambassadeurs van de internationaal opererende kinderrechtenorganisatie. Als gevolg van de maatregelen en adviezen van het kabinet en het RIVM ging dat feest zoals inmiddels bekend niet door.

,,De vlag staat er nu gelukkig weer beter voor. We draaien voorlopig nog op halve kracht. Maar dat is vele malen beter dan de afgelopen periode”, weet Elvira Marugg, voorzitter van de Bossche afdeling van Terre des Hommes. ,,Op dit moment hebben we over vrijwilligers niet te klagen, een kleine vijftig in totaal. Een aanzienlijk deel daarvan behoort tot de zogenaamde risicogroep als het gaat om het coronavirus, iets wat uiteraard een punt van zorg is. Maar we trekken er hard aan met z’n allen. De meesten vinden het een eer om vrijwilligerswerk te verrichten voor een organisatie die zich mondiaal inzet tegen kinderuitbuiting. Terre des Hommes beschikt in ons land over 43 winkels. In elke winkel wordt als het ware het verhaal oftewel de boodschap van Terre des Hommes ‘verteld’. Want de klant koopt hier niet zomaar iets.” Alle inkomsten gaan rechtstreeks naar het goede doel.

‘Twijfelachtige eer’

Joop van Dijk, een ander bestuurslid van de Bossche afdeling, staat in de overzichtelijke boekwinkel achter de toonbank, met op de muur een opvallende illustratie die het kringloopmechanisme van goederen demonstreert. ,,Dit is momenteel de enige tweedehands boekenwinkel die het centrum van Den Bosch rijk is. Dat beschouw ik als een twijfelachtige eer, zeker in vergelijking met andere steden.”

De boekwinkel herbergt circa vierduizend titels, verdeeld over alle denkbare categorieën. ,,Er zitten hele mooie exemplaren tussen, en dat meestal voor een scherpe prijs. Soms zijn ze gloednieuw, zeg maar gerust vers van de pers. De afdeling Kunst en Architectuur is een beetje onze trots. We hebben ook een heleboel boeken voor één euro in de aanbieding. Daarnaast verkopen op beperkte schaal CD’s, LP’s en DVD’s”, doet Van Dijk uit de doeken.

Vaste klant

Op deze heuglijke dag komt vaste klant Helen Wiltschut (76) haar prijs van een TdH-loterij, die medio maart tijdens de officiële opening aan haar zou zijn uitgereikt, ophalen. Toeval of niet: ze neemt onder andere het spannende boekje Onmacht van Charles den Tex in ontvangst. ,,Ik ben opgegroeid in Amsterdam. Jawel, uitgerekend in Den Texstraat. Voor de goede orde: die straat is niet naar deze schrijver maar naar een oud-burgemeester genoemd”, aldus Wiltschut.

