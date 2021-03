Terug naar basis op nieuw kampeerterrein Dierenbos: ‘we hopen op het festivalgevoel’

Dieske krijgt middel­eeuws gezelschap in verloren plekje in het hart van Den Bosch

27 maart DEN BOSCH - Op de beelden van de Watertoren die opnieuw moet verrijzen op het Herman Moerkerkpleintje in Den Bosch is Dieske niet te zien, maar de architecte verzekert dat deze blijft staan. Die beeldengroep is in de toekomst dan zowat het enige herkenbare in het verborgen gebied tussen de Knillispoort en de zijkant van de betonnen kolos van de Tolbrug parkeergarage.