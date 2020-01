Terugkeer na faillissement: Addy van den Krommenacker ontvangt Phoenix Award

De Phoenix Award is dit jaar in het leven geroepen om het taboe op failliet gaan en tegenslagen in ondernemerschap te doorbreken en positiviteit en improvement in Nederland te stimuleren. Behalve Addy van den Krommenacker waren in de categorie bekende Nederlandse ondernemers ook Jörgen Raymann en Hans Kazan genomineerd. Atilla Aytekin, Frank Krake en Patrick Avontuur maakten kans onder de minder bekende ondernemers.

Quote Natuurlijk had ik nooit in deze situatie terecht willen komen Addy van den Krommenacker

Ondanks de moeilijke periode die Addy van den Krommenacker achter de rug heeft - na een faillissement sloot hij in december definitief de deuren van zijn winkels in Den Bosch - heeft het hem ook veel gebracht. ,,Natuurlijk had ik nooit in deze situatie terecht willen komen", zegt hij. ,,Voor mij is het een periode geweest waarin ik veel heb geleerd, afscheid heb moeten nemen, maar waarin ik ook de hoop voor de toekomst nooit heb verloren. Daarom heb ik in alle openheid dit proces - ook met klanten, vrienden, familie en de media - doorgemaakt. Ik voelde dat als mijn plicht, omdat al die mensen er ook waren bij mijn hoogtijdagen in het verleden.”

Verhuizing