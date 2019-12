Terwijl hij op vrije voeten is, raakt verdachte groepsverkrachting óók betrokken bij een ruzie: verdacht van mishandeling

World of Dinos spreekt tot de verbeel­ding in de Brabanthal­len

15:40 DEN BOSCH - Rond de tachtig levensechte, bewegende en soms brullende dinosaurussen op ware grootte, met een toepasselijk landschappelijk decor op de achtergrond. Het is allemaal te zien in de Brabanthallen bij de World of Dinos, de grootste expo in Europa in z'n soort.