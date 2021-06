Terwijl nieuwe Bossche windmolen wordt opgebouwd stapt comité Windpark NEE naar de rechter

Slechtzien­de Teun uit Vught haalt diploma, Boxtelse leraren lazen examens voor

16 juni VUGHT/BOXTEL – Bij veel eindexamenscholieren kon onlangs de vlag uit. Zo ook bij de 17-jarige Teun Daanen, die slaagde voor VMBO-K op het Baanderherencollege in Boxtel. Maar dat ging niet zonder slag of stoot: doordat de Vughtenaar slechtziend is, was het behalen van zijn papiertje zo makkelijk nog niet.