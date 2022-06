Test met statiegeldbekers tijdens Jazz in Duketown geslaagd: ‘Het is megagoed bevallen’

Bas (17) is een kei in biologie en stoomt door naar Armenië

VUGHT - Een aardworm ontleden of een plant onderzoeken. Bolleboos Bas Krikke uit Vught vindt het niet alleen leuk maar is er ook nog eens heel erg goed in. Dat bewees hij tijdens de Nederlandse Biologie Olympiade. De Beekvlietleerling werd tweede en mag naar de Internationale Olympiade in Armenië.

7 juni