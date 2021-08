Teststraat bij Brabanthallen ongebruikt alweer afgebroken: ‘Zonde van het geld? Deze locatie is niet meer nodig’

Bossche testloca­tie XL kost 300.000 euro per maand en er is nog geen test geweest

30 juli DEN BOSCH - Er is nog geen enkele sneltest afgenomen. Toch betaalt de Rijksoverheid de afgelopen tijd maandelijks 300.000 tot 350.000 euro voor de coronatestlocatie XL op de parkeerplaats bij de Brabanthallen. Het is de bedoeling dat de loketten over enkele weken worden geopend. Maar hoeveel behoefte is daaraan?