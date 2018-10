Teveel groenafval op locatie bij Provinciehuis waar 35 uur lang brand woedde

Geen tijdelijke noodloka­len ’t Ven in Rosmalen

16:55 DEN BOSCH – Bij het pas twee jaar oude gebouw van kindcentrum ’t Ven in Rosmalen komen in ieder geval geen tijdelijke noodlokalen om de toestroom van leerlingen op te vangen. De gemeente Den Bosch is met diverse partijen in gesprek over onder meer een aannamestop voor leerlingen en over het benutten van ruimten binnen de school.