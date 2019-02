The Coon krijgt plek op Tramkade, overnachten in ‘Amerikaanse caravan’ op het water

Oeteldonk­se kleuren scoren ook in Schijndel

9:56 SCHIJNDEL - In de outlet carnavalswinkel aan de Markt in Schijndel, die sinds kort geopend is, overheersen de kleuren rood, wit en geel. De kleuren van Oeteldonk. Terwijl de kleuren van Schorsbos geel, groen en wit zijn. Raar toch?