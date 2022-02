Theater aan de Parade duikt in het verleden

DEN BOSCH - Theater aan de Parade in Den Bosch richt de blik op het verleden in een serie van zes voorstellingen. Daarin zijn nieuwe verhalen te beleven, en krijgen bekende verhalen een nieuw perspectief. Als eerste staat 14 maart Oorlogswinter op het programma.

Oorlogswinter speelt zich af tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog. Schrijver Jan Terlouw maakte er vijftig jaar geleden veel meer van dan zomaar een spannend verhaal. Wanneer de hoofdpersoon een neergestorte Engelse piloot verzorgt, draait alles uiteindelijk om vertrouwen, vriendschap en verantwoordelijkheid.

Niet alleen de Tweede Wereldoorlog komt voorbij in de serie Verken het Verleden, ook de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en racisme zijn onderwerpen. „We hebben gemerkt dat in ons grote aanbod verschillende voorstellingen zitten die je onder kunt brengen in een bepaald thema”, zegt Sharon Dahler van Theater aan de Parade.

Quote We kennen het verleden wel uit geschiede­nis­les­sen op school, maar er zijn nog veel verhalen die niet verteld zijn, of die vanuit een ander perspec­tief belicht kunnen worden. Sharon Dahler, Theater aan de Parade

„Die willen we op die manier aanbieden. Dat hebben we eerder al gedaan met klimaatverandering. Nu hebben we voorstellingen over het verleden bij elkaar gezet. Het zijn er zes, verspreid over drie maanden. We kennen het verleden wel uit geschiedenislessen op school, maar er zijn nog veel verhalen die niet verteld zijn, of die vanuit een ander perspectief belicht kunnen worden.”

Als voorbeeld noemt ze Trompettist in Auschwitz over een jongen die het vernietigingskamp weet te overleven omdat hij trompet speelt en lid wordt van het kamporkest. Bijzonder van opzet is Java, 1948 van Het Zuidelijk Toneel over de oorlog die Nederlandse soldaten voerden tegen Indonesische onafhankelijkheidsstrijders.

Dagboek van Tilburgse Hanneke Coolen

De voorstelling is gebaseerd op een dagboek over die periode van de opa van de Tilburgse saxofoniste Hanneke Coolen-Colsters. Ze gaat op onderzoek naar de gebeurtenissen uit die tijd. De voorstelling mengt theater met podcast. Naast een acteur wordt het verhaal verteld met interviews op beeldscherm. Het publiek draagt koptelefoons.

Bij twee voorstellingen in de serie van zes, Hier zijn we koningen en A Seat at the Table kunnen bezoekers een maaltijd boeken waarbij ze met de makers van gedachten kunnen wisselen.