Theater als tijdelijke vlucht voor body en mind

,,Lekker bézig. Ik zie jullie strakker worden. Voel die verzuring in je billen!’’Fitnessgoeroe Fajah Lourens, onder meer bekend als Yasmin uit GTST, weet in het Theater aan de Parade de deelnemers aan een killerbody bootcamp wel te motiveren. Het zijn bijna allemaal (jonge) vrouwen. Ze doen hun best om de door Lourens gedemonstreerde oefeningen na te bootsen. De donkey kick, een grondoefening waarbij de achterbenen een voor een worden opgetild, levert weinig problemen op.



Sommige ‘plankoefeningen’ daarentegen kennen geen genade en veroorzaken een kortdurende helse pijn. ,,De sessie was flink afzien’’, onderstreept Ariane Niehe na afloop. ,,Fajah traint met tijdsintervallen, iets wat ik niet gewend ben. Op de keeper beschouwd is er overigens weinig mis met mijn basisconditie. Ik sport veel. Behalve dat ik bij dames-2 van HC Den Bosch onder de lat sta, ben ik regelmatig te vinden in de sportschool. Dus extra bewegen hoeft niet het komende jaar. Het enige waaraan ik wil werken, is méér balans vinden tussen werk en privé.’’