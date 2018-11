Theater de Speeldoos in Vught stelt Hans Kraaijeveld aan als interim-directeur

Bewoners brengen in Vughtse wijk knelpunten in beeld tijdens ‘buurt­schouw’

17:01 VUGHT – Met een ‘buurtschouw’ in de omgeving van de Molenvenseweg in Vught is een reeks van vijf buurtwandelingen afgesloten. Bewoners brengen tijdens zo’n wandeling aandachts- en verbeterpunten in hun wijk in kaart.