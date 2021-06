Theater-wethouder Van Olden meer en meer onder vuur

Flexwonin­gen Groote Wielen: woonerven kunnen later elders worden neergezet

12 juni De gemeente en woningcorporatie Zayaz gaan aan de slag om in de Groote Wielen flexwoningen te realiseren. Onderzoek wijst volgens beiden uit dat het haalbaar is in de noordoosthoek tussen 220 en 250 tijdelijke woningen te bouwen. Er komen clusters van woningen, die als geheel ook elders in de gemeente kunnen worden neergezet.