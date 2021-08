Theaterfestival Boulevard is coronaproof, zo goed als het kan: ‘Het is nog steeds leren en bijsturen’

Prikloca­ties worden ontmanteld, vaccineren gaat straks in bussen en wijkcentra

5 augustus DEN BOSCH/BOXTEL/ZALTBOMMEL - 216.000 vaccinaties werden er tot begin deze maand gezet in de Brabanthallen in Den Bosch, terwijl er in sporthal De Braken in Boxtel ruim 109.000 spuiten in de armen gingen en ongeveer 60.000 in Zaltbommel bij Hotel Van der Valk. Dat lijkt wat de GGD betreft genoeg te zijn. De komende weken gaan de locaties dicht en gaat de GGD kleinschaliger vaccineren in prikbussen en pop-up-locaties.