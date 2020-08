Theaterfestival Boulevard krijg je nooit en te nimmer klein

Terug in de tijd, woensdag 5 augustus 2015. In de voormalige directievilla van Verkade aan de Boschdijkstraat kijkt Viktorien van Hulst naar een kersvers rapport van een onderzoeksbureau. Het is enkele uren oud. Ze zucht. Morgen begint de dertigste editie van Boulevard, het grootste theaterfestival van Zuid-Nederland. Het is haar vuurdoop. Sinds enkele maanden is ze directeur van het evenement dat jaarlijks zo'n 135.000 bezoekers trekt. Moet lukken, zegt ze al weken opgewekt. Zoals de ijzersterke Obelix als kind in een ketel met toverdrank is gevallen, is bij Viktorien kort na de geboorte vermoedelijk confetti in haar open fontanellen gewaaid: Den Bosch kent geen vrolijkere vrouw. Tegenslagen ziet ze vooral als oefeningen in behoud van optimisme. Ook een kaarsje in de Mariakapel kan nooit kwaad, weet ze.

Maar nu kan zelfs een dozijn waxinelichtjes van Bolsius haar donkere gedachten niet verjagen. Naast het onderzoeksrapport ligt een stapeltje brieven. Al vanaf de lente schrijft een verontruste Bosschenaar dat het niet pluis is op de Tramkade. Op dat voormalige fabrieksterrein van De Heus Mengvoeders - 'de Koudijs' onder vijftigplussers - zou zich asbest bevinden. Nog preciezer: in het golfplaten dak van de Kaaihal. Dat is roet in het eten, want Viktorien heeft besloten om het fabrieksterrein als tweede festivallocatie in gebruik te nemen. Een uitgelezen plek voor cultuur, onderzoek en debat. Tussen de 21 mengvoedersilo's groeit immers niet alleen het zinkviooltje, maar ook inspiratie.

Volledig scherm Viktorien van Hulst, directeur van Festival Boulevard © copyright Marc Bolsius

‘In heel Den Bosch ligt asbest’

Slapeloos maakt de asbestcorrespondentie haar niet. Ze denkt terug aan haar VWO-tijd. B-pakket, met scheikunde als extra vak. ,,In heel Den Bosch ligt asbest", zegt ze geruststellend tegen Stephan Grilis, hoofd Productie van het festival. ,,Maar in vaste vorm. Voor de volksgezondheid is er geen enkel risico. Als niemand een cirkelzaag in dat asbest zet, kan er geen vezel vrijkomen." Toch wil de gemeente zekerheid voor alles. Wethouders zijn allergisch voor gedoe: zelfs bij een potje Scrabble mijden ze liever aansprakelijkstelling. Eind juli doet een extern bureau tweemaal onderzoek op de Tramkade. ,,Ik heb goed nieuws", mailt Viktorien later aan haar bestuur. ,,In de hal zijn geen asbestvezels aangetroffen."

Eind goed, al goed. Tot de verontruste burger een barst in die tegelwijsheid slaat: hij dreigt met een kort geding. Te elfder ure besluit de gemeente om aanvullend onderzoek in te stellen. Zoekt en gij zult uw angst beloond zien, luidt een oude wijsheid: onder een kapotte regenpijp wordt een stukje dakmos gevonden, dat sporen van asbest bevat. Veger, blik en vuilniszak: klaar is het kleine ongemak? Nee, dit is Nederland. Na spoedoverleg op het stadhuis valt het doek voor de al volledig ingerichte Tramkade. ,,Asbest is echt overal", zal een festivalmedewerker die dag op Google Maps ontdekken. ,,Het is zelfs de naam van een stad in Rusland." Maar voorlopig is Boulevard verder van huis.

Confetti

Dan begint de confetti te werken. In het hoofd van Viktorien van Hulst. Niks bij de pakken neer zitten! Na crisisberaad gaat het team aan de slag. Nog twintig uur, dan zal Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Brabant, het festival openen. Op de Tramkade, staat in zijn agenda. Ook de vierhonderd genodigden moeten halsoverkop geïnformeerd worden. Als ze niets vermoedend naar de Tramkade komen, zullen ze op rood-wit afzetlint stuiten. Cultuur als plaats delict.

Maar de veerkracht van Boulevard blijkt groot, evenals haar stedelijk netwerk - de oogst van dertig jaar bouwen aan een publieksfestival voor iedereen. Tegen 18.00 uur begint het mails en telefoontjes te regenen. Van alle kanten uit de stad komt hulp: de gemeente, ondernemers, culturele podia en sponsors. Een groot deel van de voorstellingen die op de Tramkade zijn gepland, kan elders terecht. ,,In tijden van nood leer je je vrienden kennen", zegt Viktorien die avond tegen haar team. De royale hulp raakt haar zichtbaar.

Helderziende

Na Boulevard 2015 zoekt Viktorien van Hulst in de nazomer een helderziende op. Ze is aards, maar tijdens haar studie Theaterwetenschappen heeft ze één zin van Shakespeare met rode stift onderstreept: 'Er is meer tussen hemel en aarde dan wij vermoeden of kunnen dromen.' Dat klopt, zegt de paragnost die nog veel onheil voor Boulevard ziet: ,,Asbest zal in 2016 opnieuw de spelbreker zijn. Maar nu in Theater aan de Parade. Eind juni zal de hele tent dichtgaan. Nou ja, die schouwburg was toch al een oefening in geduld." Maar opnieuw zullen voorstellingen van Boulevard moeten uitwijken.

Tegenslagen

Ook voor 2017 voorspelt hij tegenslag. ,,Op last van het waterschap zul je de voorstelling 'Dear Friend, wolves have always eaten sheep' enkele uren voor aanvang moeten schrappen. Wegens blauwalg mogen de performers niet het water van de Zuid-Willemsvaart in. Te gevaarlijk." Viktorien luistert, maakt aantekeningen. ,,Nog meer?", zegt ze met een vriendelijke glimlach. ,,Jazeker", stelt de koffiedikkijker haar gerust. "In 2018, 2019 en 2020 mag je op hittegolven rekenen. Ga vroegtijdig met BrabantWater in zee. Bovendien zal in 2020 een virus je tegenstander zijn. Maar je zult terugvechten. Zonder festivalhart op de Parade, maar wel met zo'n dertig voorstellingen elders in de stad."

Die nazomerdag in 2015 vertrekt Viktorien opgewekt. Ze weet dat je het lot niet moet tarten. Dat is hoogmoed. Die komt voor de val, leren Griekse tragedies. Maar ze weet ook dat tegenslag vindingrijk maakt en vaak het sterkste bindmiddel tussen mensen is. Ze kijkt nu al uit naar Boulevard 2021. Volgens de helderziende is ons klimaat zo sterk ontregeld dat zware sneeuwstormen die zomer Brabant zullen teisteren. Fijn, denkt Viktorien. Kom maar op. Warme chocomel met rum. Onder paardendekens naar theaterverhalen luisteren. En eindelijk weer een klassiek sneeuwballengevecht op de Parade.