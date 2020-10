Theaters blij dat er toch meer publiek in mag: ‘Maar over een week kan het alweer afgelopen zijn’

HAS Hogeschool moet op zoek naar nieuwe voorzitter, Dick Pouwels vertrekt naar Groningen

5 oktober DEN BOSCH - Dick Pouwels (51) vertrekt per 1 januari 2021 als voorzitter van het College van Bestuur van HAS Hogeschool. Hij gaat in dezelfde functie aan de slag bij de Hanzehogeschool in Groningen. Pouwels was bijna tien jaar actief voor de HAS, met vestigingen in Den Bosch en Venlo.