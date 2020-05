Theaterwerkplaats Novalis, voor mensen met een beperking, heeft het zwaar door ‘corona’

VUGHT - Al twee maanden geen ‘theatermakers’, geen horeca-activiteiten en ook géén evenementen of verhuur van vergaderruimtes. Het liep zo lekker. Na een moeizame aanloop, stond Theaterwerkplaats Novalis in Vught als een huis maar 'corona’ doet het huis wankelen. Zonder steun redt de bijzondere dagbesteding voor mensen met een beperking het niet.

Normaal gesproken is het gezellig druk in Theaterwerkplaats Novalis aan de Industrieweg in Vught. De 24 cliënten met een (licht) verstandelijke beperking, ze noemen ze liever ‘theatermakers’, maken er kennis met het bouwen van decors, ontwerpen van kostuums, grime, zang en dans maar ook catering en hospitality.

Uitermate voorzichtig

Nu is het stil en kan de kersverse interim-directeur Henk van Roosmalen niet wachten totdat hij de deuren weer kan openen. ,,Maar we zijn uitermate voorzichtig", zegt de Schijndelse oud-wethouder van Sint-Michielsgestel. ,,We beginnen met vier theatermakers en schalen na 1 juni mogelijk op. We hebben verschillende aanpassingen gedaan zoals panelen in de gangen zodat onze cliënten geen direct contact hebben. Er staan overal desinfectiegels en er wordt extra gepoetst.”

Quote Gelukkig heeft de nieuwe eigenaar van het pand een groot maatschap­pe­lijk hart en schort hij de huur op Henk van Roosmalen, Interim-directeur Novalis

Toch is de ‘1,5 meter-regel’ volgens hem lastig. ,,We hebben een doelgroep waarbij lijfelijk contact een belangrijke rol speelt. Onze theatermakers zullen het ook uitermate vreemd vinden dat ze elkaar en ons niet meer mogen aanraken. Mondkapjes dragen werkt ook niet. Mime is voor onze mensen juist erg belangrijk. We moeten afwachten hoe het allemaal gaat uitpakken.”

Volledig scherm Henk van Roosmalen, interim-directeur Novalis. © Privécollectie

Daarnaast spelen er ook financiële zorgen. ,,Het is kiele-kiele", aldus de interim-directeur. ,,Gelukkig heeft de nieuwe eigenaar van het pand een groot maatschappelijk hart en schort hij de huur op maar ook die zullen we een keer moeten betalen.”

Novalis loslaten is moeilijk

Van Roosmalen nam recent het stokje over van oprichter Ron van Rooij (71) uit Den Bosch. De bijzondere dagbesteding is zijn ‘kindje’. Van Rooij is vader van een gehandicapte zoon en was lange tijd voorzitter van Theatergroep Spring. Hij ontdekte dat sommige spelers met een beperking meer in hun mars hadden dan menigeen dacht en besloot een dagbesteding op te zetten waar theaterliefhebbers meerdere dagen in de week terecht kunnen. Zijn motto: ‘geen zinloos, geestdodend werk, maar mensen met een beperking hun leven laten invullen zoals zij dat zelf willen’. ,,Novalis loslaten is best moeilijk maar mijn lijf begon tegen te stribbelen", zegt hij. ,,Ik wil het beste voor het bedrijf en de mensen. Ik heb de aanzet gegeven maar ik kan nooit het belangrijkste zijn. Een nieuwe directeur werpt ook weer een nieuw licht op de zaak.”

Volledig scherm Novalis heeft op dit moment ook geen horeca-inkomsten. © Roy Lazet

Dat Van Roosmalen Novalis nu door de ‘coronacrisis’ moet leiden, vindt Van Rooij zo gek nog niet. ,,Als oud-wethouder heeft hij veel nuttige contacten. Dat kan een voordeel zijn.”