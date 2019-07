Theatrale trekjes kenmerken TREK in Den Bosch

Opa's en oma's in actie voor het klimaat in Den Bosch: ‘Zorgen over toekomst kinderen en kleinkinde­ren’

7 juli DEN BOSCH - Het is vrij reëel om te stellen dat veel grootouders zich -over pak hem beet- dertig jaar in een andere wereld bevinden. Toch maken steeds meer solidariteitsgezinde opa’s en oma’s zich druk om de toekomst van déze wereld. De beweging Grootouders voor het Klimaat is nu ook in Den Bosch neergestreken.