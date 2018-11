Themadag over Jemen bij Avans Hogeschool: hoezo? Wie is Jemen?

Wim Geukemeij­er uit Middelrode overleden in buitenland

10:59 MIDDELRODE - Op vakantie in het buitenland is Wim Geukemeijer uit Middelrode overleden. Wim is 73 jaar oud geworden. Geukemeijer was een grote drijvende kracht achter heel veel zaken in het dorp.