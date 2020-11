Theo Boeve sluit deuren van Wapen van Cromvoirt: ‘Heel zuur maar het is niet langer vol te houden’

De door corona gedwongen sluiting in het voorjaar was nog te doen volgens Theo Boeve, uitbater van Herberg 't Wapen van Cromvoirt. ,,Maar nu is het niet langer vol te houden en dat is heel zuur", reageert hij. ,,Stoppen is geen besluit dat je zo maar neemt maar uiteindelijk moet je je conclusies trekken. Een faillissement hebben we gelukkig nog net kunnen voorkomen.”