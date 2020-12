Theo's studie bracht hem bij de Bossche Jeanette

Jeannette (88) is in een groot gezin opgegroeid op een stadsboerderij in de Vughterstraat in Den Bosch. Theo bracht zijn jeugd door in Boekel. De liefde voor de Brabantse hoofdstad ontstond toen hij hier voor zijn studie bouwkunde naartoe verhuisde. Maar niet alleen de stad maakte indruk op hem, ook het meisje dat hij daar ontmoette wekte zijn interesse.

De Speeldoos

Jeannette en Theo werden verliefd op elkaar, kregen een relatie en stapten op 30 november 1955 in het huwelijksbootje. Na het trouwen gingen ze in Vught wonen. Zeven jaar later verhuisden ze naar een woning in Den Bosch. Het is een plek die ze nooit meer hebben verlaten. Ze brachten er zes kinderen groot en wonen er nu nog steeds. Theo vestigde zich er als zelfstandig architect. Hij stond vanwege zijn vakkundige nauwgezetheid bekend als millimeterarchitect. Een grote verscheidenheid aan gebouwen, zoals woonhuizen, medische kinderdagverblijven en bedrijfspanden, werden door hem ontworpen. Een van zijn meest bekende ontwerpen is De Speeldoos in Vught. Maar ook buiten de regio had de mond-tot-mond reclame effect. Ruimschoots na de pensioengerechtigde leeftijd borg hij zijn tekengereedschap op. Zoals hij het zelf verklaarde: de lol van het creatief ontwerpen is ondergeschikt gemaakt aan de juridische en bouwtechnische eisen.