Theresia geniet op terras van Mariafeest, ’Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch is mijn droom’

Theresia Verwilligen uit Middelburg kwam speciaal naar Den Bosch voor de Maria Tenhemelopneming. © Robèrt van Lith/BD De glimlach van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch, alleen daarvoor al kan Theresia Verwilligen (,,een heel eind in de zeventig") naar de Brabantse hoofdstad afreizen. Ze is een groot fan van Maria, de vrouw die haar kracht en troost biedt. ,,Normaal ga ik voor het feest van Maria Tenhemelopneming op 15 augustus vaak naar Brugge of Gent. Nu las ik op internet over deze mis in de open lucht bij de Sint-Jan. Ik dacht; daar moet ik bij zijn."

Tijdens de mis had plebaan Vincent Blom het geregeld over de glimlach van Maria. Blom vertelde dat hij onlangs in Lourdes was en daar een discussie had met andere priesters over de vraag of Jezus nu wel of niet veel gelachen heeft.

‘Zo mooi en zo teder’

Volgens Blom is het antwoord in de Sint-Jan te vinden: ,,Die glimlach op het gezicht van Onze Zoete Lieve Vrouw is zo mooi en zo teder. Niet voor niets is haar beeld zo geliefd bij velen. En ook het Christuskind op haar arm heeft diezelfde mooie glimlach. Wij weten dus zeker dat Jezus gelachen heeft.”

Stephanie Geldof van De Keulsche Kar en Marc van Rijswijk van café De Palm uit Den Bosch. Zijn zijn de kartrekkers voor de mis in de open lucht op het zomerterras. © Robèrt van Lith/BD Theresia Verwilligen kan zich helemaal vinden in de woorden van de plebaan. ,,Meestal stralen Maria en Jezus een bepaalde sereniteit uit, maar hier in Den Bosch vind ik het zeer opgewekte mensen. Voor mij is de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch een droom. Ze kijkt je allerhartelijkst aan. Daarom kom ik zo graag naar Den Bosch om een kaarsje op te steken. En Den Bosch is sowieso een heerlijke stad om in te verblijven."

Het zomerterras tussen de Hinthamerstraat en de Sint-Jan is deze zondagochtend gevuld met zeker 200 gelovigen. Het is vanwege het coronavirus het tweede jaar op rij dat het feest van de Maria Tenhemelopneming in de open lucht is. Horecazaken als De Palm en De Keulsche Kar die dit zomerterras mogen runnen van het bestuur van de Sint-Jan, willen zo iets terug doen voor de parochie.

‘Maria geeft kracht’

Op het grasveld naast het terras zijn ook nog eens zo'n 50 stoelen neergezet. Willemijn Duynstee (60) uit Den Bosch zit daar zichtbaar te genieten. ,,Ik vind het prachtig”, zegt ze. Duynstee kwam als kind al in de Sint-Jan. Ook zij is een grote liefhebber van de Zoete Lieve Vrouw. ,,Maria is een moeder die je om steun kunt vragen als je dat nodig hebt. Zij geeft bemoediging en kracht. Ja, ik ga heel vaak eventjes bij Maria langs.”

Deze zondag is het zowel om 10 uur als om 12 uur een drukte van jewelste in de stralende zon. Een eucharistieviering in de open lucht heeft ook zo zijn charmes. Net als voorganger Blom om een moment van stilte vraagt, ‘scheuren’ een auto en een scooter over de Hinthamerstraat. De gelovigen nemen het voor lief.

Dat geldt ook voor Theresia Verwilligen, die haar vriendin op sleeptouw nam. Beiden genoten enorm: ,,Het was werkelijk fantastisch, deze mis bij de Sint-Jan. En dan ook nog met zo’n heerlijk zonnetje.”

De intrede voor de Maria Tenhemelopneming op de terrassen naast de Sint-Jan in Den Bosch. © Roel van der Aa

,,Het lichaam van Christus", klinkt het vanachter coronaproof plexiglas in Den Bosch. © Robèrt van Lith/BD