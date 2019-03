Theresiaschool nu middelpunt voor natuureducatie Natuurgroep Gestel

Al een flink aantal jaren stappen kinderen van de basisscholen De Parel, de Herman Jozef en de Theresiaschool in de auto met ouders om in Sint-Michielsgestel naar het hockeygebouw af te reizen. Daar krijgen ze het natuureducatieproject van Natuurgroep Gestel voorgeschoteld.

,,Dit jaar doen we het anders. We hebben onze tentoonstellingsmaterialen mee genomen naar Berlicum en zijn tot 16 april te gast bij de Theresiaschool. Daar komen alle Berlicumse kinderen deelnemen aan het natuurproject ‘Zoogdieren hoezo?.’ We kunnen niet alles meenemen, maar drie van de vijf posten staan nu hier in de school”, vertelt Tiny Hairwassers van Natuurgroep Gestel.

Kinderen leren zuinig te zijn op de natuur

De onderwerpen ‘nachtbraken’, ‘eten zoals je gebekt bent’ en ‘de wolf’ staan met grote panelen opgesteld in de Theresiaschool. ,,Het onderwerp ‘jonkies’ en ‘opzij, opzij, opzij’ met de mol, das en bever hebben we thuis gelaten. Toch valt er voor de kinderen zo al genoeg over de natuur te leren. En dat is belangrijk. Want als ze leren zuinig te zijn op de natuur, dan houden ze ook rekening met de natuur. Misschien laten ze hun mobieltje dan wat vaker liggen en krijgen ze meer oog voor dieren en natuur.”

IVN Valkenswaard levert materialen

De Natuurgroep Gestel doet al 25 jaar aan natuureducatie. ,,We werken samen met IVN in Valkenswaard. Daar krijgen we al het lesmateriaal van. Met onze veertig medewerkers begeleiden we het project. In Gestel komen alle scholen naar het hockeygebouw dat in de winter toch leeg staat. We combineren de binnenlessen met een wandeling buiten. Dat is op Zegenwerp, maar in Berlicum gaan de groepen vijf en zes naar Seldensate voor de buitenwandeling. Ook in de klassen kunnen de leerkrachten nog extra lesbrieven gebruiken als materiaal. Dat werkt heel goed, die combinatie. En de gemeente Sint-Michielsgestel financiert dit schoolproject. Jan Pommer en de wethouders lopen ook allemaal een keer mee en geven zelf een keer les.”

In acht jaar tijd leren ze erg veel over natuur