Thom (21) trok met gevaar voor eigen leven vrouw van spoor en is nu genomineerd als 'Brabander van het Jaar'

Senioren uit Den Bosch willen niet weg en bezetten eigen ouderen­honk voor 24 uur

10 november DEN BOSCH - Een aantal ouderen is zaterdagmiddag om 14.00 uur begonnen met een 24-uurs bezetting van 'Ouderenhonk De Slagen' in Den Bosch. De senioren moeten vóór 1 januari 'hun' onderkomen aan de Vijfde Slagen uit. 'We laten niet over ons lopen!', is te lezen op een pamflet op het raam.