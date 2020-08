Thuis in elkaar geslagen, nu wonen Sara en Monique in de Vrouwenopvang

Woonbootei­ge­na­ren Ertveld­plas willen kans op eerlijke keuze: verhuizen of toch verhuizen

18:58 DEN BOSCH - Een eerlijke en nieuwe keuze. Méér vragen de woonbootbewoners op de Ertveldplas in Den Bosch niet. De gemeente wil een groot deel van de bewoners van de plas aan de rand van het industrieterrein De Rietvelden weg hebben, maar volgens de Bewonersvereniging Ertveldplas (Bep) moet de wet toegepast worden. ,,En dan kunnen wij vervolgens zelf kiezen of we er willen blijven of verhuizen naar de Rosmalense Plas of de Van Veldekekade’’, stelt bestuurslid Erik Kersten.