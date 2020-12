Thuis sporten op het balkon: ‘Draaien met die heupen, maar iets rustiger dan met Olga Commandeur’

DEN BOSCH - Een mini-versterker met Last Christmas van Wham! maakt deze druilige middag een einde aan de rust op een binnenplein van flats aan de Bossche Westenburgerweg. Twee vrouwen met natte kerstmuts draaien met de heupen en houden de armen hoog in de lucht. De balkonbeweeglessen zijn begonnen. Want bewegen? Dat is ook in coronatijd belangrijk.

‘Hallo meneer. Wat goed dat u er weer bent’, zegt Evy Pappot in een microfoon tegen een man die vanaf de flatgalerij naar beneden kijkt. Gemeentelijke buurtsportcoach Pappot is met collega Linda Peeters op pad om vooral ouderen twintig minuten te laten sporten.

Olga Commandeur

Rond half twee staan zo’n vijftien belangstellenden klaar op de balkons en galerijen. Het zijn vooral 65-plussers. ,,Heel verstandig dat er ook stoelen staan voor de balans. Ja, dat doet denken aan ‘Nederland in Beweging‘ met Olga Commandeur. Maar wij doen het iets rustiger.’’ Dat zegt Peeters die in na het uitbreken van de pandemie met Pappot op pad is gegaan om mensen een sportief moment te laten beleven.

Ze zijn begonnen aan de Klokkenlaan ‘en daar sloeg het direct aan’. Net als in andere wijken zijn ze minstens drie keer terug geweest. Na een pauze hebben is er nu een kerstversie. Dus vandaag geen begeleidende klanken van Diana Ross en Barry White maar van Andy Williams (‘It’s the most wonderful time of the year’) en Mariah Carey (‘All I want for christmas is you’).

Volledig scherm Tijdens de balkonbeweeglessen gaat het er rustiger aan toe dan tijdens het tv-programma 'Nederland in Beweging' met Olga Commandeur. © Brunopress

Rollator opzij gezet

Op de vijfde etage zit een oudere vrouw op een stoel. Ze blijft zitten terwijl even verderop een paar buren zijn begonnen met de warming up. ,,Sommige mensen genieten gewoon van de muziek en anderen kijken even de kat uit de boom. Dat is altijd zo’’, zegt Peeters terwijl een mevrouw haar rollator opzij zet om ritmisch in de handen te klappen.

,,We gaan lekker twintig minuten bewegen’’, roept Pappot door de microfoon die een vrouw extra aanspoort met de opmerking ,,Dat kunt u wel mevrouw.’’ ,,Heeft u koude handen meneer?’’, vraagt ze even later aan een man die in alle opzichten schoorvoetend meedoet met een serie stappen op de plaats. Een paar deuren verderop krijgt ze een man zo ver dat hij door de geopende deur minutenlang een paar passen naar voren en naar achter maakt.

‘Te fanatiek meedoen’

,,Soms moeten we mensen remmen omdat ze te fanatiek meedoen’’, zegt Peeters die even verderop als een vrouw op de tweede etage vraagt om op één been te gaan staan. Dan komt er even een einde aan de sportsessie. Want een postbezorger vraagt naar een adres. Binnen een minuut zwaait zij de armen weer hoog in de lucht.

En dan zijn de twintig minuten voorbij. Er klinkt applaus vanaf de balkons en galerijen. De coaches pakken de luidsprekers op en stappen op de fiets om de beweeglessen te geven in Den Bosch-Zuid. De vrouw op de tweede etage heeft ervan genoten. ,,Het breekt de dag een beetje. Ik heb elke keer meegedaan’’, zegt de 57-jarige vrouw.

Voorlopig is het afgelopen met de lessen. Er is een kans op een vervolg in het voorjaar. Maar dan zonder kerstmuts.